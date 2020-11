Attualità

Modica, 3 alunni positivi al Covid: chiuse tre scuole Modica, 3 alunni positivi al Covid: chiuse tre scuole

Modica - Sono stati otto i positivi al Covid scoperti oggi grazie allo screening effettuato oggi su 847 cittadini modicani. Tra di loro tre bambini, alunni dei plessi Denaro – Papa, Raffaele Poidomani e Via Risorgimento 112 dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone. Per tale motivo nella giornata di lunedi 23 novembre tali plessi rimarranno chiusi per effettuare la sanificazione nei locali scolastici. “Ci siamo immediatamente sentiti con la Dirigente Scolastica – commenta il Sindaco – che ha preso la decisione di far partire per 15 giorni la didattica a distanza solo per le classi frequentate dai tre bambini in questione. Tra ieri e oggi abbiamo effettuato circa 1500 tamponi trovando nove casi di positività. Sono nove asintomatici che, adesso consapevoli, non andranno in giro rischiando di contagiare tantissime altre persone.Questo è un risultato importante per lo screening di massa che come Comune di Modica abbiamo fortemente voluto in collaborazione con l’ASP e per il quale abbiamo messo a disposizione nostro personale e gli stessi componenti della Giunta. Ringrazio tutti loro insieme ai volontari della Protezione Civile il cui operato è sempre prezioso”. Domani ultima mattinata di test dalle 8:30 alle 14:00.