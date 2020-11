Attualità

Covid Ragusa: 387 nuovi positivi, 309 guariti e 23 morti in 7 giorni Covid Ragusa: 387 nuovi positivi, 309 guariti e 23 morti in 7 giorni

Ragusa - 387 nuovi positivi, 309 guariti e 23 morti in una settimana a Ragusa. Sono questi i numeri di una settimana, dal 15 al 22 novembre 2020 nel Ragusano. In totale oggi i positivi sono 2.879, i guariti sono 1.217 e i morti 88. Tre i deceduti registrati nelle ultime 24 ore due, un 84enne di Scicli e un 47enne di Comiso, all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, e uno all’ospedale Guzzardi di Vittoria, un 76enne di Vittoria. Ma vediamo nel dettaglio i dati dei positivi nei singoli Comuni iblei: 74 Acate, 48 Chiaramonte Gulfi, 334 Comiso, 27 Giarratana, 112 Ispica, 355 Modica, 12 Monterosso Almo, 149 Pozzallo, 588 Ragusa, 53 Santa Croce Camerina, 74 Scicli, 846 Vittoria.Tra i 2.728 in isolamento ci sono anche 56 positivi provenienti da fuori provincia.