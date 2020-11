Covid Modica, 878 tamponi e 8 positivi tra cui 3 bambini: 3 scuole chiuse

Attualità

Modica- 847 tamponi e 8 positivi. E’ il bilancio del secondo giorno di screening per i modicani effettuato a Modica. Lo annuncia in un post pubblicato su facebook il sindaco di Modica Ignazio Abbate. “847 tamponi e 8 positivi. Questo il bilancio del secondo giorno di screening volontario – scrive il sindaco di Modica - riservato ai cittadini modicani. Tra questi anche tre bambini che frequentano i plessi Raffaele Poidomani, Denaro - Papa e Via Risorgimento 112. I locali di queste scuole rimarranno chiusi nella giornata di domani per permetterne la sanificazione”.