Covid Modica: 355 positivi al virus

Modica – Un positivo al Covid in meno a Modica rispetto a ieri. Oggi, 22 novembre 2020, i casi positivi al coronavirus sono 355, secondo il Bollettino dell’Asp di Ragusa. A Modica per l’aumento dei casi Covid il sindaco Ignazio Abbate ha organizzato da ieri, sabato 21 novembre, e fino a lunedì 23 novembre, degli screening di massa nella sede della Protezione Civile alla zona artiginale. Tutti i modicani potranno recarsi nella sede della Protezione Civile e fare il test rapido per Covid. Ma vediamo ora quali sono i dati negli altri Comuni del Ragusano. 74 Acate, 48 Chiaramonte Gulfi, 334 Comiso, 27 Giarratana, 112 Ispica, 355 Modica, 12 Monterosso Almo, 149 Pozzallo, 588 Ragusa, 53 Santa Croce Camerina, 74 Scicli, 846 Vittoria. Tra i 2.728 in isolamento ci sono anche 56 positivi provenienti da fuori provincia.Ora vediamo la situazione nei vari ospedali iblei e dove si trovano i 135 ricoverati. I guariti sono 1.217 mentre i mporti sono 88. Tre le persone decedute nelle ultime 24 ore, due, un 84enne di Scicli e un 47enne di Comiso, all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, e uno all’ospedale Guzzardi di Vittoria, un 76enne di Vittoria. Sono stati eseguiti 57.978 tamponi molecolari, 15.718 test sierologici per un totale di 73.697 esami per Covid 19.