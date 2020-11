Dieta delle arance come brucia grassi: ideale per dimagrire

Salute e benessere

La dieta delle arance è la dieta ideale come brucia grassi e per dimagrire velocemente. Si tratta di un regime ipocalorico che in un giorno apporta circa 1400 calorie. La scelta di alimenti sani può portare quindi a perdere dai 3 ai 4 kg in una settimana, raggiungendo anche i 5 se ad una corretta alimentazione si unisce anche un minimo di attività fisica come qualche sessione di palestra, una corsa o delle camminate veloci, il tutto per un impegno di almeno mezz’ora al giorno. Ma vediamo un menu tipo per capire cosa mangiare nell’arco della settimana senza essere vincolati ad un menu fisso. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta delle arance come brucia grassi e per dimagrire velocemente.Colazione: un succo d’arancia e due fette di pane integrale tostato con del formaggio magro spalmabile. Spuntino: una spremuta di arancia senza zucchero. Pranzo: Insalata mista con tonno al naturale, mezza arancia e qualche oliva con 30 gr di pane integrale. Un’arancia. In alternativa è possibile sostituire il tonno con del pollo o con degli albumi strapazzati. Un paio di volte a settimana è possibile consumare 50 gr di pasta o riso integrale con zucchine e gamberetti da accompagnare ad una porzione piccola di proteine (come carne, pollo, tofu, o bresaola) ed un’arancia. Merenda: frutta mista in macedonia o una spremuta di arancia senza zucchero. Mezz’ora prima della cena: Un succo d’arancia.Cena: Una porzione di pesce ai ferri con verdure grigliate di stagione e un’arancia. In alternativa, la porzione di pesce, durante la settimana, può essere sostituita a rotazione con pollo, carne magra, una porzione di formaggio magro, due uova, del seitan e del tofu, possibilmente al naturale e senza troppi ingredienti o grassi aggiunti. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. La dieta delle arance è vietata a chi soffre di patologie importanti come il diabete o alle donne in gravidanza.