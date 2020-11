Dieta della bresaola, come dimagrire la pancia velocemente

Salute e benessere

La dieta della bresaola è una dieta che può essere seguita per perdere qualche chilo e dimagrire velocemente la pancia. Si tratta di una dieta che si basa sul consumo della bresaola, un cibo ritenuto light in quanto conta solamente 150 calorie per 100 grammi di prodotto. Ma cos’è la bresaola? La bresaola è salume crudo non affumicato, realizzato con salatura, che possiede pochissimi grassi e molte proteine. Il gusto delicato, ma al tempo stesso sapido della bresaola, la rende l’alleata perfetta per perdere peso. La bresaola viene spesso inserita nelle diete come fonte di proteine animali e come pasto per cena o pranzo abbinata a verdure poiché è una straordinaria fonte di proteine. Per prima cosa è importante inserire la bresaola all’interno di un regime alimentare ipocalorico, abbinandola ai cibi giusti. Per dimagrire non accompagnate mai questa fonte di proteine animali ad altre tipologie di proteine, ricordandovi invece di alternarle. I nutrizionisti consigliano di mangiare la bresaola con le verdure, per fare il pieno di fibre, risvegliare l’intestino pigro e il metabolismo. Ma come funziona la dieta della bresaola? Cosa si mangia nella dieta della bresaola? Vediamo uno schema esempio della dieta della bresaola. La dieta è molto semplice: colazione con una tazza di tè verde, yogurt greco e cereali integrali. Pranzo: una porzione di pasta integrale con pomodoro e basilico. Merenda: un frutto di stagione. Cena: bresaola e rughetta, condita con una spruzzata di limone. Durante la giornata bisogna bere almenno un litro e mezzo di acqua e tisane drenanti.La bresaola è un salume che trova molte combinazioni vincenti per essere consumato durante una dieta, ecco alcuni esempi: bresaola con rucola e grana, perfetto per bruciare i grassi e saziare in fretta; bresaola con insalata di spinaci; bresaola con zucchine o asparagi, una ricetta super detox, perfetta per eliminare i liquidi in eccesso. La dieta della bresaola è una dieta che non può essere seguita da tutti e comunque come raccomandiamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito bisogna chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta della bresaola è viateta a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete e allle donne in gravidanza. Infine è importante sottolinerae che qualsiasi dieta per avere effetti duraturi va associata ad una buona e regolare attività motoria, anche una passeggiata al giorno di almeno 20 minuti.