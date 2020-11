Il cacao fa bene contro la pressione alta?

Rimedi naturali

Il cacao è ormai riconosciuto dagli esperti di dieta come un vero e proprio alimento funzionale contro l’ipertensione, perché svolge un effetto protettivo sull’apparato cardiovascolare ed è utile per tenere a bada la pressione alta, favorire la dilatazione delle coronarie e abbassare i livelli di colesterolo. Tutti benefici dovuti ai flavonoidi, che agiscono aprendo in maniera naturale i vasi sanguigni, favorendo così una corretta circolazione del sangue. Un consiglio: se vuoi beneficiare a pieno delle proprietà antiossidanti del cacao, devi abituarti ai risvolti amarognoli del cioccolato fondente, perché tanto maggiore è la presenza di cacao nel cioccolato, tanto superiore è la presenza di flavonoidi. In media, 100 grammi di fondente ne contengono 50-60 mg, mentre in un’analoga quantità di cioccolato al latte ne troviamo soltanto una decina di mg.