Italia

Bilancio, Margiotta (Confsal): Manca slancio riformatore per crescita

ROMA - La Confsal ritiene che la legge di bilancio 2021 non possa limitarsi ad interventi emergenziali attraverso i bonus assistenziali.’’A nostro avviso - dichiara il Segretario Generale Confsal Angelo Raffaele Margiotta - manca lo slancio riformatore per affrontare la crisi economica che coinvolge lavoratori, pensionati, disoccupati, e colpisce drammaticamente i giovani, le donne e le popolazioni del Mezzogiorno’’.Troppe le lacune e le criticità, tra le quali, secondo Confsal, ’’mancano le risorse finanziarie del Mes per un piano di potenziamento del sistema sanitario e la messa in sicurezza dei trasporti e dei luoghi di lavoro, per la salvaguardia della salute di lavoratori e cittadini’’, ’’manca il piano per adeguare le strutture scolastiche al rischio epidemico e garantire la continuità del servizio educativo’’. Inoltre ’’l’intervento sul cuneo fiscale non elimina la tassa sulla povertà che continuerà a gravare su salari bassi; scarse sono le risorse per il rilancio delle politiche attive del lavoro, oggi più che mai indispensabili’’.’’Purtroppo, senza profonde modifiche tese a introdurre misure strutturali, si perderà un’altra occasione per rilanciare l’economia del nostro Paese e dare certezze e respiro alle categorie sociali travolte dalla crisi’’, spiega Margiotta.’’Siamo disponibili da subito ad un confronto con le Istituzioni e con tutte le forze politiche. Non è l’ora di proclami e proteste ma di proposte, per salvare l’economia e la coesione sociale del Paese’’, conclude Margiotta.