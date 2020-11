Ragusa, al via i lavori della Vallata Santa Domenica

Economia

Ragusa - Consegnati i lavori di recupero della Vallata Santa Domenica a Ragusa. L’impresa aggiudicataria avrà 45 giorni per eseguire il progetto che servirà a valorizzare il percorso naturalistico che corre lungo la vallata.Restituire alla libera fruizione un percorso naturalistico, unico nel suo genere, ubicato nel cuore della città, all’interno della Vallata Santa Domenica, un “fiume verde” che unisce Ragusa, dal quartiere Carmine, ad Ibla, nella zona di Largo San Paolo.E’ questo quanto l’Amministrazione comunale intende fare realizzando un progetto di recupero del sito attraversato anche dalla suggestiva linea ferroviaria che sbuca da una galleria sotto un costone roccioso, ed in cui sono presenti, tra la fitta vegetazione, latomie e torrenti d’acqua.Stamane la consegna dei lavori dell’intervento all’impresa edile Garofalo Claudio di Modica, aggiudicataria dell’opera per l’importo di € 25.468,93 con il ribasso del 30% su una base d’asta di € 34.931,55, presenti il sindaco Peppe Cassì, l’assessore al centro storico Ciccio Barone, il dirigente del Settore urbanistica e centro storico, Ignazio Alberghina, il progettista dei lavori, Salvatore Digrandi, Emanuele Scalone e Lrenzo Cascone rispettivamente Rup e direttore dei lavori dell’opera pubblica, nonché alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale, della Soprintendenza ai Beni Culturali e della Cna. Nel corso del sopralluogo effettuato nel sito, l’assessore al centro storico Ciccio Barone ha avuto modo di spiegare che tra circa un mese e mezzo sarà fruibile lo splendido percorso naturalistico in cui verranno eliminate le acque di scolo che saranno canalizzate ai lati del sentiero, sarà ripristinato l’impianto di illuminazione e realizzate le staccionate in legno che delimitano il percorso.Il progetto prevede altresì l’illuminazione di alcune caratteristiche grotte disseminate lungo il sentiero.