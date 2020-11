Vittoria, è morto per Covid il farmacista Rosario Guastella

Attualità

Vittoria - E' morto per Covid a soli 67 anni il farmacista dottor Rosario Guastella. Il farmacista è morto la notte scorsa all’ospedale Guzzardi di Vittoria. A darne notizia è stata la Commissione straordinaria del Comune di Vittoria in una nota diramata oggi dove rivolge un appello alla cittadinanza per l’emergenza coronavirus. Avendo appreso della scomparsa del farmacista vittoriese Rosario Guastella, si legge nel comunicato stampa del Comune, deceduto a causa del Covid-19, la Commissione Straordinaria esprime un profondo cordoglio alla sua famiglia. “Stiamo attraversando un momento critico e delicato in ordine alla diffusione della pandemia che richiede una forte sensibilizzazione al rispetto della salute propria ed altrui. Chi non rispetta le regole non solo mette a repentaglio la propria incolumità, ma compie il gravissimo reato della diffusione della pandemia”.La Commissione straordinaria, peraltro, ha dato ordine alla Polizia Municipale, di effettuare capillari controlli nei pressi delle farmacie cittadine per cercare di prevenire e reprimere i predetti irresponsabili comportamenti. “ In un momento così drammatico occorre la collaborazione di tutti per tutelare il diritto inviolabile alla salute e alla vita. Come evidenziato in una nota ufficiale inviata a tutte le Autorità della provincia dal presidente provinciale Federfarma di Ragusa, Luigi Bianculli, che afferma che, specie nelle farmacie della città di Vittoria, si registrano costantemente presenze di soggetti contagiati dal COVID-19, che rischiano di provocare seriamente un’esponenziale aumento della diffusione del coronavirus in città e tra i propri familiari.Rinnoviamo l’appello alla cittadinanza ad assumere atteggiamenti semplicemente responsabili ed uscire di casa solo nei casi consentiti dalla normativa”.