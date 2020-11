Attualità

Ragusa, proroga scadenza tessera mezzi Ast

Ragusa - Prorogato a Ragusa il termine di scadenza di presentazione delle istanze per il rilascio della tessera ai portatori di handicap di libera circolazione sui mezzi AST urbani ed extraurbani. Il dirigente del Settore VII – Servizi alla persona e politiche per l’istruzione rende noto che a seguito delle difficoltà collegate all’emergenza Covid-19, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze relative al rilascio della tessera di libera circolazione urbana ed extraurbana sui mezzi AST per l’anno 2021 per i soggetti portatori di handicap con invalidità non inferiore al 67% o equiparati, viene prorogato straordinariamente al 26 novembre.Le domande vanno presentate così come indicato nell’avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale ed utilizzando il modulo allegato.