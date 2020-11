Covid Vittoria: 878 positivi e un morto

Attualità

Vittoria – Sono 878 i positivi al Covid a Vittoria e un morto, un noto farmacista della città, Rosario Guastella. Sono gli ultimi dati aggiornati ad oggi, 21 novembre, con il Bollettino dell’Asp di ragusa. Vittoria, già zona rossa, continua ad essere il primo Comune nel ragusano con il numero più elevato di positivi al coronavirus. Secondo i dati Asp, Ragusa è seconda con 606 positivi, Modica è terza con 356 positivi seguita da Comiso, quest’ultima zona rossa insieme ad Acate da qualche giorno. Ma vediamo i dati Comune per Comune di oggi: 74 Acate, 50 Chiaramonte Gulfi, 348 Comiso, 23 Giarratana, 112 Ispica, 356 Modica, 9 Monterosso Almo, 149 Pozzallo, 609 Ragusa, 54 Santa Croce Camerina, 78 Scicli, 878 Vittoria. I guariti in provincia di Ragusa dall’inizio della pandemia sono 1.188.Tre i morti nelle ultime 24 ore: due all’ospedale Giovanni paolo II di Ragusa, un 84enne di Modica e un 75enne di Ragusa, e uno all’ospedale Guzzardi di Vittoria, il farmacista Rosario Guastella di 67 anni. Sono stati eseguiti 57.294 tamponi molecolari, 15.487 test sierologici per un totale di 72.781 esami per Covid 19.