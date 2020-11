Covid, altro morto a Scicli: si sanifica una scuola

Attualità

Scicli - I dati, sanificazione di una scuola, un decesso. 78 sono le persone positive al Covid – 19 a Scicli, come comunicato dall’Asp di Ragusa. Poiché a seguito di screening effettuati nella giornata di sabato 21 novembre presso il centro della Protezione civile di Scicli si sono riscontrati da parte del Direttore del Distretto Sanitario, Dott. Claudio Caruso, casi di positivi al Covid – 19, facenti parte della scuola media del plesso “B. Cataudella” dell’Istituto Comprensivo “E. Vittorini”, il Sindaco, in quanto autorità sanitaria, ha disposto, in collaborazione con l’Ing. Andrea Pisana responsabile della Protezione civile, che nella giornata di lunedì 23 novembre venga effettuata la sanificazione del secondo piano dell’edificio scolastico, nonché la chiusura di tutto il piano secondo e delle relative classi.Nel primo pomeriggio di oggi, non appena riscontrato un caso positivo, sono stati avvisati e convocati presso il centro della Protezione civile di Scicli, alla presenza del Sindaco, del Direttore del Distretto Sanitario Dott. Claudio Caruso e della Dirigente Scolastica Dott.ssa Marisa Cannata, tutti i soggetti che avevano avuto contatti con il caso e sono stati effettuati tamponi a tutti questi soggetti, riconducibili ad una sola classe della scuola media. In tal modo si è già definito il tracciamento e si è attivato il protocollo previsto per le scuole. Nella giornata di lunedì 23, su valutazione e indicazione dell’Asp, il Dirigente Scolastico, cui compete per norma, assumerà i successivi provvedimenti di eventuale ulteriore sospensione delle attività didattiche per la classe interessata.“Purtroppo poco fa ci è stato comunicato dall’Asp che un altro nostro concittadino è stato portato via dal virus. Si tratta di una persona anziana. A lui va il nostro affettuoso ricordo e ai suo familiari le condoglianze di tutta la comunità sciclitana”, afferma il sindaco Giannone.