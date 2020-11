356 positivi al covid a Modica e un decesso: modicana morta a Ragusa

Attualità

Modica – Cominica preoccupare il numero dei positivi a Modica. Oggi, secondo il bollettino dell’Asp di ragusa, sono 356 i casi Covid. La città della Conte è terza in provincia di ragusa per il numero di positivi al coronavoirus dopo Ragusa e Vittori. Il sindaco Ignazio Abbate ha annunciato una 3 giorni, a partire da oggi, dedicata ai temponi rapidi e gratuiti per tutti i modicani. Per fare i test bisogna recarsi nella zona artigianale dove ha sede la Protezione Civile. La situazione dei contagi Covid preoccupa comunque in tutta la provincia di Ragusa. Vediamo i dati di oggi del bollettino dell’Asp di Ragusa: 74 Acate, 50 Chiaramonte Gulfi, 348 Comiso, 23 Giarratana, 112 Ispica, 356 Modica, 9 Monterosso Almo, 149 Pozzallo, 609 Ragusa, 54 Santa Croce Camerina, 78 Scicli, 878 Vittoria.I guariti in provincia di Ragusa dall’inizio della pandemia sono 1.188. Sono 2.943 in totale i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa, in particolare 2.794 in isolamento domiciliare nei vari Comuni (54 sono provenienti da fuori provincia), 133 ricoverati, e 16 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (ex Ompa).