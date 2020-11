Dieta del limone lampo per dimagrire e per purificarsi

Salute e benessere

Roma – La dieta del limone lampo dei 3 giorni per dimagrire e per purificarsi. Si tratta di uno schema dietetico detox che può far dimagrire fino a 2 kg velocemente. È quindi una dieta perfetta per chi vuole ottenere una pancia piatta last minute, dimagrendo in tempo per affrontare serena la prova costume. Ma come funziona la dieta del limone? La dieta del limone lampo di 3 giorni per dimagrire e per purificarsi si basa principalmente sul consumo di limoni ogni giorno. Il limone, noto da sempre per il suo effetto disintossicante e drenante, nella dieta consente di purificare l'organismo, e poi di dimagrire favorendo la digestione e combattendo gonfiore e ritenzione idrica. Nella dieta dei 3 giorni infatti potrai seguire un menù più o meno fisso, per cominciare a vedere i primi effetti non solo sul detox, ma anche sulla perdita di peso!Ecco un menù tipo da seguire per 3 giorni nella dieta del limone lampo. Appena svegli bisogna bere un bicchiere di limonata con acqua tiepida. Colazione: macedonia con 5 frutti rossi (mirtilli, fragole, lamponi, more, ciliegie) + una mela o una pera + una manciata di mandorle fresche, non tostate e non salate. Spuntino: 1 bicchiere di limonata + una manciata di semi di girasole o di zucca o in alternativa ancora mandorle. Pranzo: insalata di legumi (fagioli o lenticchie) condita con succo di limone e olio extravergine d'oliva. Aggiungere zenzero fresco a piacere per ottenere un maggior effetto disintossicante e digestivo. Spuntino: verdure crude (cetrioli, ravanelli, finocchi) + 1 bicchiere di limonata. Cena: pesce alla griglia con succo di limone + verdure fresche lessate. 2 ore prima di andare a letto: 1 bicchiere di limonata tiepida.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il aprere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta del limone è vitata a chi soffre di diabete o altre patologie importnati e alle donne in gravidanza.