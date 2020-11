Contributo a fondo perduto fino a 10 mila euro: ecco come fare domanda

Italia

Roma – Contributo a fondo perduto fino a 10 mila euro per il settore della ristorazione. Lo ha annunciato il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova. Per presentare la domanda ci si deve collegare al Portaleristorazione.it predispostro ad hoc dal ministero. Per ricevre il contributo a fondo perduto bisogna avere determinati requisiti, vediamo quali e come fare la domanda.Da quando è possibile presentare le domande? Le domande possono essere presentate online dal 15 novembre e dal 16 novembre da Ufficio Postale.Quali sono i termini per la presentazione delle domande? È possibile presentare le domande sul portale web portaleristorazione.it fino alle 23.59 di sabato 28 novembre, fino all’orario di chiusura dell’Ufficio Postale prescelto. Non c'è "click day" e le domande si possono presentare dal 15 al 28 novembre 2020.Tutti i possibili soggetti beneficiari possono presentare la richiesta del contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti agroalimentari. Il valore del contributo spettante non può essere superiore agli acquisti effettuati con un minimo di euro 1.000 ed un massimo di euro 10.000 per soggetto beneficiario. Si può presentare la domanda online su questo sito o di persona presso gli sportelli degli uffici postali di Poste Italiane. Ecco quale documentazione occorre per presentare la domanda: documento di identità, copia dei documenti fiscali certificanti gli acquisti nelle categorie previsti dal Decreto, ossia fatture ed eventuali documenti di trasporto, dichiarazione sostitutiva di certificazione della persona che ha presentato la domanda quale legale rappresentante dell’impresa richiedente, quietanze associate ai documenti fiscali, copia della Visura Camerale in corso di validità, ricevuta di pagamento dei 30 € relativi al servizio effettuato tramite bollettino bianco sul c/c n. 32025009 intestato a Poste Italiane S.P.A. Portale della ristorazione. “Il settore della ristorazione – scrive il ministro Bellanova - ha pagato e sta ancora pagando un prezzo altissimo a causa della crisi sanitaria, una perdita di fatturato del 60% che ha colpito, di riflesso, anche i segmenti dell’agroalimentare Made in Italy di eccellenza.Per questo ho voluto con forza il Fondo Ristorazione, una misura concreta per sostenere le 180mila imprese impegnate nel settore e dare risposte al nostro agroalimentare. Abbiamo stanziato 600 milioni di euro per garantire alle ristoratrici e ai ristoratori contributi a fondo perduto per l’acquisto di prodotti 100% Made in Italy. La misura garantisce liquidità immediata, grazie a un contributo fino a 10mila euro per azienda. La procedura è semplice: si presenta la domanda e dopo un primo rapido controllo si ottiene subito un anticipo pari al 90% del valore dell’acquisto. In seguito alle verifiche sui documenti di acquisto, viene erogato il restante 10%.Aiutiamo i nostri ristoratori, sosteniamo il Made in Italy, - conclude il ministro Bellanova - tuteliamo i lavoratori, limitiamo gli sprechi e rilanciamo la nostra economia”.