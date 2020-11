Curiosità

Monete da 2 euro che valgono fino a 3 mila euro

Ci sono delle monte da 2 euro che valgono fino a 3 mila euro. Si tratta di monete che possono essere vendute ai collezionisti per cifre davvero allettanti. Ma vediamo quali sono le monte da 2 euro che possono valere per i collezionisti fino a 3 mila euro. Si tratta di monete coniate in un numero ridotto o che riportano degli errori che le rendono rare e ricercate dai collezionisti. Ma vediamo quali sono le monte da 2 euro che possono valere fino a 3 mila euro. San Marino 2004: Questa edizione del 2004 è un sentito omaggio a Bartolomeo Borghesi, un antiquario italiano particolarmente famoso nel campo della numismatica. Vale all’incirca 190 euro. Vaticano 2005: Commemora la Giornata della Gioventù che si tenne a Colonia. Vale circa 300 euro anche se dipende da numerosi fattori. E’ stata coniata in 100000 copie.Monaco 2007: Fra tutte la moneta che in assoluto vale di più. Venderla o metterla all’asta può significare accaparrarsi un bottino di 3000 euro. E’ dedicata all’intramontabile Grace Kelly, è il suo volto quello raffigurato sopra. Slovenia 2007: Ne coniarono solo circa 40000 e una di queste monete vale circa 40 euro. E’ dedicata al 50° anniversario del Trattato di Roma e ad oggi è ancora in circolazione. Cipro 2008: In base alle diverse edizioni può arrivare a valere anche 200 euro. Circolano ancora circa 90000 copie ed hanno un valore diverso. Rappresenta l’idolo di Pomos. Spagna 2009: Coniata in occasione di una commemorazione per l’anniversario dell’Unione economica e monetaria. Vale dai 60 ai 140 euro ed il suo valore è dettato dall’edizione e dall’anno.Malta 2011: Questa moneta commemora le prime elezioni a Malta, avvenute nel 1849 ed ha un valore inestimabile per i cittadini del luogo. Ne furono coniate solamente 430000 che ancora oggi girano in tutto il mondo. Vale circa 20 euro.