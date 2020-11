Cucina

Come fare la crema al pistacchio con mascarpone: ricetta

Come preparare una crema al pistacchio con mascarpone? E’ facile basta seguire la ricetta che elenchiamo di seguito. Per prima cosa vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono: 500 gr. di mascarpone, 200 gr. di crema spalmabile al pistacchio, 200 ml di panna fresca liquida, 80 gr di zucchero a velo e granella di pistacchi. Ora vediamo come fare la crema al pistacchio con mascarpone: versate in una ciotola la panna e montate con le fruste, poi unite il mascarpone e frullate ancora fino ad ottenere un composto omogeneo. Poi aggiungete lo zucchero a velo e la crema al pistacchio e mescolate ancora. Infine aggiungete la granella di pistacchi.La crema al pistacchio con mascarpone è pronta. Potete usarla per preparare un tiramisù al pistacchio o un dolce al cucchiao con una base di biscotti o per decorare una torta.