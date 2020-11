Cronaca

Incidente stradale Modica: ragazzo in ospedale Incidente stradale Modica: ragazzo in ospedale

Modica - Incidente stradale lo scorso pomeriggio in Via della Costituzione a Modica, all’Intersezione con la Ss. 194. Un minore modicano alla guida di un ciclomotore ha perso il controllo del mezzo scivolando lungo la carreggiata e concludendo la corsa contro un’autovettura Citroen adibita a scuola guida, ferma allo stop. Sul posto, per i rilievi, il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale mentre l’ambulanza del 118 ha trasferito il giovane al Pronto Soccorso. Se la caverà in una decina di giorni.