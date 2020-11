Attualità

Modica: 349 positivi al Covid Modica: 349 positivi al Covid

Modica – Sono 349 i positivi al coronavirus a Modica. Sono i dati di oggi, 20 novembre 2020, del Bollettino dell’Asp di Ragusa. A Modica come a Comiso in questi ultimi giorni la curva dei contagi è in risalita. Ieri Comiso è stata dichiarata zona rossa mentre a Modica ancora non è stata presa nessuna nuova decisione nonostante l’aumento dei positivi. Ma vediamo i dati dei vari Comuni iblei di oggi, 20 novembre 2020, secondo il Bollettino dell’Asp di Ragusa: 72 Acate, 49 Chiaramonte Gulfi, 354 Comiso, 25 Giarratana, 114 Ispica, 7 Monterosso Almo, 153 Pozzallo, 616 Ragusa, 52 Santa Croce Camerina, 73 Scicli, 898 Vittoria. Tra i 2.830 ci sono anche 51 positivi provenienti da fuori provincia. I guariti nel Ragusano sono.106 mentre i morti sono 82.Quattro le persone decedute nelle ultime 24 ore ed in particolare due sono morte all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, un 79enne e un 61enne, e due all’ospedale Guzzardi di Vittoria, un 83enne e un 67enne.