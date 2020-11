Attualità

Covid Vittoria, 898 positivi: zona rossa

Vittoria – Sono arrivati a 898 i positivi al Covid a Vittoria. Sono questi idati di oggi, 20 novembre 2020, nel Bollettino dell’Asp di Ragusa. Vittoria, Comune zona rossa del Ragusano, rimane primo in provincia di ragusa per il numero elevato di positivi al coronavirus. Vittoria insieme a Comiso ed Acate zono i 3 Comuni della provincia iblea dichiarati zona rossa dal presidente della Regione Sicilianas, Nello Musumeci. Ma vediamo i dati dei vari Comuni iblei di oggi, 20 novembre 2020, secondo il Bollettino dell’Asp di Ragusa: 72 Acate, 49 Chiaramonte Gulfi, 354 Comiso, 25 Giarratana, 114 Ispica, 7 Monterosso Almo, 153 Pozzallo, 616 Ragusa, 52 Santa Croce Camerina, 73 Scicli, 898 Vittoria. Tra i 2.830 ci sono anche 51 positivi provenienti da fuori provincia. I guariti nel Ragusano sono.106 mentre i morti sono 82.Quattro le persone decedute nelle ultime 24 ore ed in particolare due sono morte all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, un 79enne e un 61enne, e due all’ospedale Guzzardi di Vittoria, un 83enne e un 67enne.