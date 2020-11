Bonus Sicilia 2.000 euro alle imprese: ecco quando sarÃ  pagato

Sicilia

Palermo – Il Bonus Sicilia per le imprese siciliane sarà pagato tra fine novembre e metà dicembre. La domanda per ricevere il bonus da circa 2.000 euro arriverà sul conto corrente a chi ha fatto la domanda. La scadenza delle domande è avvenuta il 16 novembre e secondo le ultime notizie a ricevere il contributo a fondo perduto o bonus saranno circa 58 mila imprese. L'assegno dovrebbe ammontare a circa 2.150 euro, ma non può ancora partire: da quando arriverà il semaforo verde dell'Arit, infatti, bisognerà attendere la verifica dei requisiti e infine l'autorizzazione dei mandati di pagamento, per una trafila burocratica che si prolungherà verosimilmente almeno fino alla fine di novembre.Alla data odierna sono state presentate e completate 20.778, altre 1.850 nuove domande sono state presentate di cui 1.348 già completate e 512 in preparazione. In totale la procedura ha gestito circa 22.000 richieste in 24 ore.