Rimedi naturali

Maschera al miele fai da te: come avere una pelle a prova di baci Maschera al miele fai da te: come avere una pelle a prova di baci

La maschera la miele fai da te è facile da preparare in casa. La ricetta fai da te è semplice ed aiuta ad avere una pelle del viso vellutata e a prova di baci. Il mile da sempre è tra i rimedi naturali più usati sia per il benessere dell’organismo che per la bellezza del corpo. Ma vediamo come si prepra in casa la masche al miele fai da te per una pelle del viso a prova di baci. Ecco due esempi di maschere al miele. Maschera viso miele e limone: questo tipo di maschera è adatta alle pelli grasse e tendenti alla produzione di punti neri. Il limone, infatti, ha grandi proprietà astringenti. Mescolare 1 – 2 cucchiai di succo di limone con 1 – 2 cucchiai di miele grezzo. Miscelare bene gli ingredienti e applicare sulla pelle del viso struccata.Lasciare in posa per un quarto d’ora circa, poi risciacquare con acqua tiepida. La pelle del viso sarà più luminosa, i pori meno dilatati ed allo stesso tempo combatteremo i punti neri. Maschera viso miele e zucchero: in realtà la miscela di questi due ingredienti dà vita ad uno scrub viso più che ad una maschera. Il potere idratante ed emolliente del miele, mischiato a quello esfoliante dello zucchero, vi consentirà di esfoliare la pelle in profondità ma con delicatezza. Miscelare tre cucchiai di miele con tre cucchiai di zucchero di canna. Applicare sul viso con i polpastrelli e massaggiare per qualche minuto insistendo sulla zona T. Sciacquare con acqua tiepida.Ma quali sono i benefici del miele per la pelle? Il miele oltre a nutrirla e idratarla è anche utile per combattere la cellulite e curare ferite e abrasioni. Protegge la pelle dalle aggressioni esterne: il miele è in grado di creare una barriera protettiva contro gli agenti esterni come vento e smog; inoltre protegge anche dagli attacchi batterici e ha proprietà antimicotiche. Alleato contro le rughe: viene utilizzato in molte creme antietà, ma anche come rimedio naturale perché, grazie alla vitamina E contrasta l’azione dei radicali liberi rivelandosi un ottimo antiossidante. Inoltre garantisce alla pelle luminosità, elasticità e maggiore compattezza. Nutre la pelle secca: riesce a garantire alla pelle il giusto apposto di idratazione e di lipidi necessari per la pelle secca. Il miele, inoltre, riesce ad assorbire e a trattenere l’acqua.Per un effetto immediato, anche in caso di pelle disidratata, potete applicare direttamente sul viso un po’ di miele riscaldato. Rigenera la pelle: è in grado di lenire scottature e di curare piccole ferite, punture d’insetti e abrasioni anche grazie alle sue proprietà rigeneranti e antinfiammatorie. Tutto quello che dovrai fare sarà miscelare due cucchiai di miele con due cucchiai di yogurt e spalmarlo delicatamente nelle zone interessate mentre sei sotto la doccia. Lo yogurt lenirà l’irritazione idratando la pelle, mentre il miele ridurrà l’infiammazione e l’escoriazione.