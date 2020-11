Covid, in Italia 36.176 nuovi casi e 653 morti

Italia

ROMA - Ancora in aumento, anche se di poco, i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono infatti 36.176 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 34.283) e ciò a fronte di un incremento dei tamponi effettuati, più di 250 mila. Calano i decessi: i morti nelle ultime 24 ore sono 653 (eri erano stati 753). Crescono di 18.303 gli attualmente positivi, portando il dato a 761.671, mentre i guariti sono in 24 ore sono 17.020. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Sul versante ospedaliero, si evidenzia un lieve incremento dei dati: oggi infatti si registra un aumento di 106 ricoverati portando il totale a 33.610, di questi 3.712 (+42) si trovano nelle terapie intensive. Coloro che sono in isolamento domiciliare sono invece 724.349.La regione più colpita anche oggi si conferma essere la Lombardia con 7.453 nuovi contagiati, seguita da Piemonte (5.349), Veneto (3.753).