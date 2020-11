Bonus Natale da 3 mila euro, sito Inps in tilt: è una bufala

Italia

Roma – “Un bonus Natale Inps da 3.000 euro per le famiglie con figli e con Isee non superiori ai 25 mila euro”. E’ una bufala che in queste ore ha spopolato sul web. L’Inps come riporta “La Stampa” ha smentito l’esistenza di questo bonus di Natale specificando che si tratta di una fake news. La notizia del Bonus Natale 2020 ha mandato in tilt il sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in quanto moltissime persone sono entrate alla ricerca del bonus. Pare che la notizia sia stata presa da un post pubblicato su facebook ed è stata pubblicata erroneamente da molti siti come notizia veritiera diventando virale. Recandosi sul sito dell’INPS, non a caso, non troverete alcuna domanda di questo tipo. Le indiscrezioni parlano di una richiesta da effettuare all’Inps entro il prossimo 20 dicembre, a patto che il proprio ISEE non superi la soglia dei 25.000 euro.Ancora, il bonus Natale 2020 sarebbe destinato a coloro che si ritrovano in un nucleo famigliare con bambini che non superano i 3 anni e che, al contempo, frequentano un asilo nido. Il termine “famiglie disagiate” si riferisce proprio alla questione ISEE e reddito. Secondo La Stampa ed altre fonti che hanno analizzato la vicenda, dopo l’annuncio del bonus Natale 2020 da parte di INPS, il sito dell’ente sarebbe andato addirittura in tilt. Questo, a causa degli utenti alla ricerca di conferme e soprattutto della domanda da inviare entro la scadenza riportata poco fa. Purtroppo, non possiamo fare altro che confermarvi la bufala del Bonus Natale da 3 mila euro, il bonus non esiste.