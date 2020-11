Vittoria zona rossa: come aiutare le imprese?

Economia

Ragusa - Confcommercio provinciale Ragusa ha indirizzato una lettera aperta al presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Il documento è sottoscritto dai vicepresidenti Antonio Prelati, con delega per l’area comprensoriale ipparina, e Giorgio Moncada, con delega per l’area comprensoriale modicana, ed è indirizzato, per conoscenza, al presidente vicario Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti. “Gentile presidente, con ordinanza numero 60 del 17 novembre 2020 – è chiarito nel documento inviato a Musumeci – è stata disposta la proroga delle misure per arginare l’epidemia Covid-19 e quindi la cosiddetta “zona rossa” per la città di Vittoria. Si è già chiesto e si continua a richiedere, in questa sede, di fornire indicazioni chiare agli operatori economici e ai cittadini quando si dispongono zone rosse comunali, che generano grande confusione, con riferimento, nello specifico, alle regole previste per le “regioni rosse” di competenza del governo centrale”.“Nel caso in questione – sottolinea Prelati – mi riferisco alla zona rossa del Comune di Vittoria per la quale, oltre alla citata mancanza di carenza informativa, continuano a non pervenire indicazioni chiare sugli aiuti da fornire agli operatori economici della città di Vittoria. Come è noto, questi ultimi sono già stati costretti a limitare o sospendere del tutto la propria operatività con pesanti conseguenze sul piano della sostenibilità economica e finanziaria. All’alba della terza settimana di proroga, nessuna indicazione è arrivata dall’organo che tale situazione ha, con ordinanza contingibile ed urgente, determinato. Con l’assurda conseguenza che tali operatori non possono ottenere gli aiuti del governo centrale in quanto non si è regione rossa e non si ricevono aiuti da parte della regione Sicilia che, peraltro per pochi comuni siciliani, ha decretato la “zona rossa”. Il Comune più penalizzato tra questi, ovviamente, è Vittoria.Con i suoi 63.000 abitanti e con le svariate attività economiche che, solitamente, soddisfano i bisogni della stessa cittadinanza. Senza volontà polemica di alcuna natura, si chiede semplicemente una risposta a quello che comincia davvero a diventare un appello dai toni drammatici alle istituzioni preposte”. E il vicepresidente Moncada prosegue: “Ci chiediamo come si muoverà il Governo regionale se dovessero essere decretate zona rossa altri comuni della nostra provincia? Si continuerà ancora a fare finta di niente? Si continuerà ancora a non prevedere alcun tipo di aiuto? Impossibile proseguire lungo questa direzione altamente penalizzante per le varie attività economiche”.