Come preparare la crema di mascarpone? Ecco la ricetta

La crema di mascarpone è una ricetta semplice, una di quelle che tutti devono saper fare. La crema di mascarpone può essere usata per preparare il tiramisù o per preparare un dolce al cucchiaio all’ultimo minuto. Ma quali sono gli ingredienti che occorrono? Basta avere una confezione di mascarpone da 250 grammi, una confezione di panna fresca da 250 grammi e tre cucchiai di zucchero. Per prima cosa bisogna montare la panna, poi bisogna aggiungere il mascarpone e lo zucchero e frullare tutto insieme fino a ad ottenere un composto omogeneo. La ricetta del mascarpone senza uova può essere usata per preparare un tiramisù o un dolce al cucchiao.Quest’ultimo è un dolce fai da te facile da preparare, vediamo come si fa: spezzettate dei biscotti tipo “gocciole” in un bicchiere, poi inzuppateli con il caffè o con il latte e versate la crema di mascarpone fino a ricoprire i biscotti. Infine spruzzate un velo di cacao amaro o decorate con frutti di bosco e una foglia di menta. Il dolce è pronto.