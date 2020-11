Vittoria, disabile muore in strada in via Cavour

Cronaca

Vittoria – Un disabile di 60 anni, G.N., che si trovava con la sua sedia a rotelle in via Cavour a Vittoria è morto in strada. Secondo le prime informazioni, ancora da confermare, pare che l'uomo sia caduto improvvisamente. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della Polizia Municipale che si trovavano in zona, in via La Marmora, ed è stato allertato il 118. Inutile il tentativo di rianimare l’uomo. Il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. In corso le indagini della Polizia di Stato che stanno cercando di visionare le telecamere per capire cosa è successo.Al momento non si esclude nulla anche la possibilità di effettuare un esame autoptico sul corpo dell'uomo per capire se è morto per cause naturali, probabilmente per infarto, o per Covid 19. (Foto Assenza)