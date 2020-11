Covid Ragusa, 609 positivi: seconda dopo Vittoria

Attualità

Ragusa- Sale ancora il numero dei positivi a Ragusa. Nel capoluogo ibleo i casi Covid sono 609. Sono i dati aggiornati ad oggi dal bollettino dell’Asp di Ragusa. Ecco i dati negli altri Comuni iblei: 73 Acate, 48 Chiaramonte Gulfi, 244 Comiso, 24 Giarratana, 121 Ispica, 344 Modica, 8 Monterosso Almo, 144 Pozzallo, 53 Santa Croce Camerina, 73 Scicli, 893 Vittoria. 56.048 tamponi molecolari, 15.277 test sierologici per un totale di 71.277 esami per covid effettuati in provincia di Ragusa.