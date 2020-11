Covid, 893 positivi a Vittoria: zona rossa

Attualità

Vittoria – Sono 893 i positivi al Covid a Vittoria. In città, già zona rossa, continua a salire la curva dei contagi da coronavirus. Il dato in aumento anche in altri Comuni iblei preoccupa sempre di più. Vittoria rimane il Comune della Provincia di Ragusa con il numero più alto di positivi, seguito da Ragusa con 609 e da Comiso e Modica con 344. Ecco i dati negli altri Comuni Iblei: 73 Acate, 48 Chiaramonte Gulfi, 244 Comiso, 24 Giarratana, 121 Ispica, 344 Modica, 8 Monterosso Almo, 144 Pozzallo, 53 Santa Croce Camerina, 73 Scicli.