Comiso zona rossa

Comiso – Comis zona rossa da sabato 21 novembre e fino al 3 dicembre. Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. “La curva dei contagi, - scrive il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari su facebook - la situazione sanitaria di tutto il versante ipparino è veramente drammatica. Non c’era altra scelta da prendere, da parte della Regione, che quella dell’istituzione e della estensione della “ZONA ROSSA” anche agli altri comuni dello stesso versante, quindi anche Comiso. Nella giornata di domani, 20 novembre, -conclude il sindaco di Comiso - daremo chiare e precise , non che sintetiche indicazioni, su ciò che è possibile e ciò che non è possibile né consentito fare nella zona rossa che scatterà da sabato mattina”.