Sicilia

Bonus Sicilia 2.000 euro per imprese a novembre e dicembre Bonus Sicilia 2.000 euro per imprese a novembre e dicembre

Palermo – Il Bonus Sicilia da 2.000 euro per le imprese dovrebbe arrivare tra fine novembre e metà dicembre. La notizia arriva dopo la chiusura del bando bis del Bonus Sicilia annunciato nei mesi scorsi dalla Regione Siciliana a favore delle micro imprese. In un primo momento si parlava di un bonus fino a 35 mila euro da assegnare alle imprese con un click day ma dopo il flop del portale la Regione ha suddiviso le somme alle oltre 58 mila imprese richiedenti fino a raggiungere un importo pari a 2.155 euro. La cifra verrà erogata non appena l’elenco dei partecipanti sarà ufficiale e verranno verificati i requisiti di ciascuno, fra fine novembre e metà dicembre.Il bando, dotato di 125 milioni, inizialmente prometteva non meno di 6 mila euro e non più di 35 mila a seconda del valore delle perdite, ma il numero altissimo di domande avrebbe reso necessario un budget di 600 milioni per mantenere la promessa per tutti. “L’importo che la Regione Siciliana verserà direttamente nei conti correnti di tutte le imprese – spiega l’assessore Mimmo Turano - che hanno partecipato al bando è frutto della scelta di procedere con il contributo a pioggia. Scelta inevitabile e richiesta dalle stesse associazioni di categoria e dalle forze politiche”.