Come sbiancare i denti gialli con i rimedi naturali

Sbiancare i denti gialli con alcuni rimedi naturali non è difficile. Si tratta di rimedi casalinghi che in alcuni casi aiutano a sbiancare i denti, vediamo quali e come fare. Tra i rimedi naturali per sbiancare i denti gialli ci sono: il biacarbonato di sodio, buccia di arancia o di limone, aceto di mele. Come sbiancare i denti gialli con il bicarbonato di sodio? Bisogna spazzolare i denti gialli con il bicarbonato di sodio una volta a settimana. Il bicarbonato di sodio ha proprietà sbiancanti naturali, motivo per cui è un ingrediente popolare nel dentifricio commerciale. È un abrasivo delicato che può aiutare a rimuovere le macchie superficiali sui denti. Inoltre, il bicarbonato di sodio crea un ambiente alcalino in bocca, che impedisce ai batteri di crescere.Questo non è un rimedio che sbianca i denti durante la notte, ma dovresti notare una differenza nell’aspetto dei tuoi denti nel tempo. La scienza non ha ancora dimostrato che spazzolare con il bicarbonato basterà sbiancare i denti, ma diversi studi dimostrano che il dentifricio con bicarbonato ha un notevole effetto sbiancante. Uno studio ha scoperto che i dentifrici contenenti bicarbonato di sodio erano significativamente più efficaci nel rimuovere le macchie gialle dai denti rispetto ai dentifrici standard senza bicarbonato di sodio. Maggiore è la concentrazione di bicarbonato di sodio, maggiore è l’effetto. Inoltre, una revisione di cinque studi ha rilevato che i dentifrici contenenti bicarbonato di sodio rimuovono la placca dai denti in modo più efficace rispetto ai dentifrici non soda.Per utilizzare questo rimedio, mescolare 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio con 2 cucchiaini d’acqua e lavarsi i denti con la pasta. Puoi farlo un paio di volte al mese senza rischiare eventuale problematiche. Come sbiancare i denti con la buccia di arancia o di limone: strofinate sui denti la parte interna (quella bianca) della buccia dell’agrume. L’azione meccanica è simile a quella di una morbida gomma. Puoi farlo, per esempio, in caso di emergenza a fine pasto, magari quando sei fuori e non hai proprio la possibilità di lavarti con lo spazzolino. In aggiunta, alcuni esperti consigliano anche di finire il pranzo addentando una mela o sgranocchiando un gambo di sedano: puliranno meglio gli spazi difficili da raggiungere, quelli fra dente e dente. Quando farlo? In ogni occasione.Come sbiancare i denti gialli con l’aceto di mele? L’aceto di mele è stato usato per secoli come disinfettante e prodotto per la pulizia naturale. L’acido acetico, che è il principale ingrediente attivo dell’aceto di mele, uccide efficacemente i batteri. La proprietà antibatterica dell’aceto è ciò che lo rende utile per pulire la bocca e sbiancare i denti. Uno studio condotto su denti di mucca ha rilevato che l’aceto di sidro di mele ha un effetto sbiancante sui denti. Tuttavia, hanno anche scoperto che l’aceto può ammorbidire i denti. L’acido malico nell’aceto può potenzialmente erodere lo smalto sui tuoi denti. Per questo motivo, non dovresti usare l’aceto di mele tutti i giorni. Dovresti anche limitare la quantità di tempo in cui l’aceto di sidro di mele viene a contatto con i tuoi denti. Per usarlo come collutorio, diluirlo con acqua e farlo roteare in bocca per diversi minuti. Assicurati di risciacquare la bocca con acqua semplice dopo. Attenzione: l’aceto di mele ha proprietà antibatteriche che possono aiutare a sbiancare i denti gialli. Tuttavia, l’uso eccessivo di aceto può anche erodere lo smalto sui denti, quindi limitare il suo uso a poche volte a settimana.