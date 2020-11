Bonus pensioni 2020 a dicembre, Inps: a chi tocca e come averlo

Italia

Roma – Un bonus pensioni a dicembre 2020 dell’Inps per aumentare le pensioni al minimo. Lo annuncia l’Inps spiegando a chi tocca il bonus dicembre 2020 e quali sono i requisiti per averlo. La notizia si legge sul sito dell’Inps nella categoria Prestazione e Servizi, Importo aggiuntino delle pensioni al minimo. Sul sito si legge che l’Inps a dicembre eroga, per determinate categorie di pensioni, un importo aggiuntivo a quella percepita negli undici mesi precedenti. Ma chi tocca il bonus pensioni a dicembre 2020? Il bonus pensioni a dicembre 2020 ovvero l’importo aggiuntivo delle pensioni al minimo spetta ai titolati di tutte le pensioni erogate dall’Inps ad esclusione di: trattamenti assistenziali (pensioni e assegni sociali, prestazioni agli invalidi civili); pensioni dei dipendenti degli enti creditizi; pensioni dei dirigenti d’azienda; trattamenti non aventi natura di pensione.Ma cos’è il bonus pensioni dicembre 2020? Il bonus pensioni o importo aggiuntivo è un’erogazione supplementare alla pensione, pari a 154,94 euro, introdotta dalla legge finanziaria 2001 (art. 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388) e riconosciuta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali. L’importo aggiuntivo spetta ai titolari di tutte le pensioni erogate dall’INPS con l’esclusione dei trattamenti assistenziali (pensioni e assegni sociali, prestazioni agli invalidi civili), delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.Come funziona il bonus pensioni a dicembre 2020? Per l’attribuzione del del bonus pensioni a dicembre si devono seguire i criteri illustrati di seguito. Importo complessivo della pensione comprensivo delle eventuali maggiorazioni sociali: se l’importo complessivo delle pensioni per il 2020 risulta minore o uguale a 6.695,91 euro (trattamento minimo anno 2020), al pensionato spetta l’intero importo aggiuntivo, a condizione che risultino soddisfatti i limiti reddituali suoi e del coniuge/unito civile; se l’importo complessivo delle pensioni per il 2020 risulta compreso tra 6.695,91 e 6.850,85 euro, al pensionato spetta la differenza tra 6.850,85 euro e l’importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge/unito civile; se l’importo complessivo delle pensioni per il 2020 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento) risulta maggiore di 6.850,85 euro (trattamento minimo+ importo aggiuntivo), la somma non spetta e non viene attribuita.Il bonus pensioni a dicembre 2020 non spetta a tutti, ci sono infatti dei limiti di reddito, vediamo quali. Limiti di reddito: l’importo aggiuntivo viene attribuito se i redditi personali non superano l’importo di 10.043,87 euro (per l’anno 2020). Qualora il pensionato sia coniugato, è considerato anche il requisito reddituale coniugale, fino ad arrivare a un importo massimo di reddito cumulato di 20.087,73 euro (anno 2020). Non deve comunque essere superato il limite personale di 10.043,87 euro (anno 2020). Limite di reddito (anno 2020) assoggettabile all’IRPEF, se il pensionato è solo 10.043,87 euro. Limite di reddito (anno 2020) assoggettabile all’IRPEF, se il pensionato è coniugato/unito civilmente 20.087,73 euro. La corresponsione dell’importo aggiuntivo viene attribuita d’ufficio a dicembre, se spettante. Tuttavia, se ne ricorrono i requisiti, il pensionato può fare apposita domanda di ricostituzione della pensione, accedendo al servizio online con le proprie credenziali.