Attualità

Covid Ragusa, Pisani: entro 15 giorni gli ospedali saranno al collasso Covid Ragusa, Pisani: entro 15 giorni gli ospedali saranno al collasso

Ragusa - Il Senatore del M5S Pino Pisani, Segretario d’aula al Senato ha incontrato il Dirigente dell’ASP Angelo Aliquo’, per fare il punto sulla situazione dei contagi nel ragusano in relazione alla tenuta del sistema sanitario. "A distanza di alcune settimane dalla recrudescenza del Covid, - scrive il senatore Pisani - le criticità sono molteplici e nonostante il lavoro incessante dei medici e di tutto il personale sanitario, i contagi continuano a crescere e ciò rappresenta un campanello d'allarme molto grave. Nonostante l'istituzione della zona rossa a Vittoria, i ricoveri sono in continuo aumento, così come i nuovi casi positivi. Se il trend di crescita verrà confermato, entro 15 giorni gli ospedali saranno al collasso.Da medico, -aggiunge Pisani - prima ancora che da rappresentante delle Istituzioni, auspico che non si esiti a prendere provvedimenti più restrittivi se, nei prossimi giorni, dovesse continuare la crescita dei contagi. In questo difficile momento, confido nella maggiore collaborazione possibile tra le istituzioni. Il Governo nazionale, tramite i decreti Ristori e Ristori bis, ha predisposto compensazioni importanti per le attività chiuse o sottoposte a limitazioni, ma se non si riesce a fermare la diffusione del covid 19, presto saremo costretti ad un lockdown generalizzato con un costo ancor più gravoso per tutta l’economia. Per questo è fondamentale che i cittadini prendano in seria considerazione le misure di precauzione e di contenimento indicati dalle autorità nazionali e locali".