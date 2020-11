Attualità

Covid Ragusa, 2.713 positivi e altri 3 morti in 24 ore

Ragusa - Sono 2.713 in totale i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa. Sono i dati dell’Asp di Ragusa aggiornati ad oggi 18 novembre 2020. Vediamo nel dettaglio i positivi al Covid nei vari Comuni iblei: 70 Acate, 48 Chiaramonte Gulfi, 324 Comiso, 25 Giarratana, 120 Ispica, 317 Modica, 7 Monterosso Almo, 131 Pozzallo, 587 Ragusa, 53 Santa Croce Camerina, 74 Scicli e 897 Vittoria. I 2.713 comprendono i 43 positivi provenienti da fuori provincia e i 14 contagiati Covid che si trovano nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (Ex Ompa). In aumento anche i morti che salgono a 75.Tre persone sono decedute nelle ultime 24 ore. 55.281 i tamponi eseguiti, 15.224 test sierologici per un totale di 70.505 esami per Covid 19.