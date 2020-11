Attualità

Covid Ragusa, 2.713 positivi, 140 ricoverati e 4 morti in 24 ore Covid Ragusa, 2.713 positivi, 140 ricoverati e 4 morti in 24 ore

Ragusa – Sono 2.713 in totale i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa, 140 i ricoverati e 4 morti nelle ultime 24 ore. Ecco il bollettino completo dell’Asp di Ragusa con i positivi nei vari Comuni iblei ed il numero dei ricoverati nei vari ospedali del Ragusano. I ricoverati per coronavirus nei vari ospedali della provincia di Ragusa sono così suddivisi: 77 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 43 in Malattie Infettive, 8 in area grigia, 18 in Terapia Intensiva, 7 in area Covid e 1 in ostetricia; 21 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 15 in area Covid e 6 in Malattie Infettive; 39 sono ricoverati all’ospedale Guzzardi di Vittoria ed in particolare 19 in area grigia, 15 in area Covid e 5 inTerapia Intensiva, 2 all’ospedale San Marco di Catania e 1 a Gela.I morti sono sono 76. Quattro sono deceduti nelle ultime 24 ore ed in particolare 3 sono morti all’ospedale Guzzardi di Vittoria, un 84enne di Vittoria, un 80enne di Comiso e un 58enne infermiere di Vittoria, e uno all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, un 84enne di Pozzallo. I positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa sono: 70 Acate, 48 Chiaramonte Gulfi, 324 Comiso, 25 Giarratana, 120 Ispica, 317 Modica, 7 Monterosso Almo, 131 Pozzallo, 587 Ragusa, 53 Santa Croce Camerina, 74 Scicli e 897 Vittoria. I 2.713 comprendono i 43 positivi provenienti da fuori provincia e i 14 contagiati Covid che si trovano nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (Ex Ompa).55.281 i tamponi eseguiti, 15.224 test sierologici per un totale di 70.505 esami per Covid 19.