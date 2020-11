WhatsApp, arriva la ModalitÃ  Vacanza: ecco cos'Ã¨ e come funziona

Tecnologie

Roma – WhatsApp continua ad annunciare novità. In ultimo la nuova funziona Modalità Vacanza. Ma cos’è e come funziona la Modalità Vacanza? La nuova funzione che si sta diffondendo da qualche settimana anche sugli smartphone non proprio recentissimi consente di mettere in vacanza un gruppo o una chata per un periodo di tempo che stabilirete voi. Con Whatsapp oggi comunichiamo con tutti, non solo con amici e parenti. L’app, soprattutto nella sua versione Web, infatti, è diventato sempre più luogo di coordinamento e di interazione delle realtà lavorative. Ora che il natale si avvicina, e che sarà una festa molto strana data la presenza del Covid-19, gli sviluppatori di Whatsapp hanno deciso di inserire la Modalità Vacanza.Ideale quando ci sono periodi di festività, questa funzione vi permetterà di inserire delle chat in una lista a parte per dei periodi di tempo che stabilirete voi. Fatto ciò, a differenza di quando si muta una chat, non vi compariranno nella home gli aggiornamenti o l’anteprima dei messaggi. La chat in questione scomparirà del tutto, per alleviare la vostra ansia. Per attivarla dovrete evidenziare una chat o un gruppo e poi spostarla nella lista di Modalità Vacanza.