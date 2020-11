Rimedi naturali

Come eliminare la forfora? Ecco 3 rimedi naturali Come eliminare la forfora? Ecco 3 rimedi naturali

Come eliminare la forfora con 3 rimedi naturali. La forfora è una patologia del cuoio capelluto, che si presenta macroscopicamente come scagliette bianche e secche alla base del capello. Normalmente il ricambio delle cellule epiteliali del cuoio capelluto avviene regolarmente e l'eliminazione delle cellule morte come desquamazione dei tratti superiori dell'epidermide si verifica senza problemi, e una modestissima presenza di desquamazione è fisiologica. Quando però la presenza di squame biancastre e secche è piuttosto elevata, si parla di forfora, che può essere sintomo della dermatite seborroica, che è quindi cronica. La forfora è un fenomeno molto diffuso che provoca imbarazzo e addirittura problemi di autostima in molte persone, tanto che la sua cura può essere importante anche solo per ragioni psicologiche.Da sempre esistono alcuni rimedi naturali noti acnhe come rimedi naturali degli antichi o della nonna. Tra i rimedi naturali contro la forfora più noti ci sono: olio di oliva, aceto di mele e infuso di ortica e succo di limone. Vediamo ora nel dettaglio come vanno usati. Come eliminare la forfora con l’olio di oliva? Il trattamento con l’olio di oliva serve ad ammorbire e sciogliere le scagli di forfora. Vediamo come si usa: scaldate un po’ di olio d’oliva sul fuoco finché non è tiepido. Bagnatevi i capelli (altrimenti l’olio impregna i capelli invece di arrivare al cuoio capelluto) e applicate l’olio direttamente alla cute con una spazzola o un batuffolo di cotone. Spostate le ciocche a mano a mano, in modo da trattare solo il cuoio capelluto.Mettetevi una cuffia da bagno e lasciate agire per mezz’ora. Poi lavate via l’olio con uno shampoo antiforfora. Come eliminare la forfora con l’aceto di mele? Bisogna realizzate un impacco da lasciare agire per un’ora circa, avvolgendo la testa in un asciugamano caldo prima di andare a dormire. Alcune gocce di aceto possono essere diluite in acqua tiepida ed utilizzate per massaggiare il cuoio capelluto prima dello shampoo. Molto efficace, contro la forfora, anche l’infuso di ortica. Come eliminare la forfora con il limone? Il succo di limone aiuta a liberare il cuoio capelluto dalle squame secche della forfora. L’impacco deve essere applicato sul cuoio capelluto umido prima dello shampoo e deve essere lasciato agire per 30 minuti. Per la sua preparazione è sufficiente mescolare 2 cucchiai di succo di limone fresco, 2 cucchiai d’olio d’oliva e due cucchiai d’acqua.