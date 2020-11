Rimedi naturali

Come avere sempre i denti bianchi? Ecco 3 rimedi naturali

Come avere sempre i denti bianchi? Per avere sempre i denti bianchi oltre ad una igiene orale puntuale si possono usare dei rimedi naturali. La prima regola per avere sempre i denti bianchi è quella di tenerli puliti. Un consiglio utile per i punti nascosti è quello di usare il filo interdentale. La pulizia dei denti va fatta sempre usando bene lo spazzolino: non bisogna strofinare in orizzontale, destra-sinistra, che è un’abitudine sbagliata, ma in su e in giù. Più precisamente: dal basso verso l’alto nell’arcata inferiore e dall’alto verso il basso per quella superiore. Esistono poi dei rimedi naturali che aiutano ad avere sempre i denti bianchi, eccone alcuni: bicarbonato, salvia, limone. Ora vediamo come usare i 3 rimedi naturali per avere sempre i denti bianchi.Come usare il bicardonato per avere denti bianchi? Appoggia le punte delle setole dello spazzolino nel bicarbonato. Bagna con qualche goccia d’acqua e strofina delicatamente. Poi sciacqua. Quando farlo? Non più di 1 volta al mese. Come usare la salvia per avere i denti bianchi? Prendi una foglia fresca e stendila sul dito indice e, come se fosse uno spazzolino, passala sui denti, con movimenti lenti e rotatori. Oppure puoi spezzarla finemente e mescolarla al dentifricio. La salvia è ricca di sostanze disinfettanti, per questo è perfetta per proteggere le gengive e combattere l’alito cattivo. In più rispetta lo smalto dei denti, che rende lisci e lucenti. Quando farlo? 2 o 3 volte la settimana.Come usare il limone per avere i denti bianchi? Dopo aver lavato i denti, fai un ultimo sciacquo con succo di limone al quale avrete aggiunto mezzo cucchiaino di sale e di curcuma. La leggera acidità del succo e il lieve attrito dei granelli migliorano subito l’aspetto della superficie dei denti. La curcuma invece ha proprietà antinfiammatorie, utile se hai le gengive un po’ arrossate. Quando farlo? Non più di 1 volta al mese.