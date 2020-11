Bonus figli, proroga Cig e bonus cashback da dicembre: ecco le novità

Italia

Roma – Bonus cashback da dicembre, bonus figli e proroga cassa integrazione fino a marzo. Sono alnìcune delle novità previste nella manovra 2021 approvata dal Consiglio dei Ministri. Ora la legge di bilancio è pronta per l'approdo in Parlamento. “In Consiglio dei Ministri abbiamo approvato la Legge di bilancio 2021, con la quale stanziamo oltre 38 miliardi per aiutare il tessuto sociale e produttivo ad affrontare e superare l’emergenza”. E’ quanto scrive il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo su Facebook. “È una Manovra importante e ambiziosa, - scrive Catalfo - che interviene sul presente e sul futuro del Paese e che rafforza la rete di protezione per imprese, famiglie e lavoratori.In tal senso è orientato il pacchetto di misure per il lavoro e il welfare che ho predisposto e che comprende: sgravi al 100% per le aziende che assumono lavoratori under 35, sgravi al 100% per le imprese che assumono donne disoccupate al Sud e per quelle che assumono donne disoccupate da almeno 24 mesi nel resto d’Italia; proroga della decontribuzione al 30% per le aziende del Mezzogiorno: rinnovo di Ape sociale e Opzione donna, ampliamento della platea del contratto di espansione attraverso l’estensione dei criteri di accesso per le imprese (da 1.000 a 500 dipendenti); rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale entrato in vigore lo scorso luglio che prevede l’aumento fino a 100 euro mensili in busta paga per i dipendenti con reddito annuo entro i 40 mila euro; ulteriori 12 settimane di cassa integrazione Covid gratuita per tutte le imprese e proroga fino a fine marzo del blocco dei licenziamenti;fondo da 500 milioni per le politiche attive; finanziamento del fondo di indennizzo per cessazione delle attività commerciali; fondo da 4 miliardi a favore delle imprese più colpite dell’emergenza; proroga del bonus natalità per il 2021 e, da luglio, assegno unico per i figli fino a 21 anni di età; fondo caregiver da 25 milioni; riconoscimento della piena anzianità contributiva dei part-time verticali ciclici ai fini della pensione; rifinanziamento a regime del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattie oncologiche; 100 milioni nel biennio 2021/22 per l'apprendistato duale. Con questa Manovra costruiamo un solido ponte per aiutare il Paese a superare questa crisi, varando ulteriori incentivi per le imprese, nuove misure di sostegno all’occupazione - specialmente quella dei giovani e delle donne - e tutelando il potere d’acquisto delle famiglie. Andiamo avanti, con fiducia e coesione”.