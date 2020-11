Bonus 300 euro a dicembre: cos'Ã¨ e come fare per averlo

Italia

Roma - Il bonus da 300 euro a dicembre o bonus cashback a dicembre si potrà avere utilizzando l’App Io di PagoPa. Si tratta di un rimborso spese previsto per chi usa il pagamento elettronico. Per ottenere il rimborso è necessario pagare gli acquisti con strumenti elettronici. Sono ammessi solo gli acquisti effettuati dai privati (quindi no partita iva, aziende, o attività professionale). Per ricevere il bonus bisognerà iscriversi all'App IO, di PagoPA, che è stata usata per il bonus vacanze. Durante la fase di registrazione, che richiede Spid, si dovranno inserire i mezzi di pagamento che si utilizzeranno ai fini del bonus, e l'Iban bancario su cui poi verrà rimborsato il 10% degli acquisti. Secondo le ultime notizie e dopo l’approvazione della manoda di Bilancio 2021 approvata dal Consiglio dei Ministri, a dicembre partirà il bonus cashback, ed in via sperimentale il numero minimo di transazioni sarà di 10.Facendo gli acquisti di Natale e pagando sempre con i tuoi strumenti elettronici che avrai inserito nell'App IO, potrai ottenere a febbraio fino a 300 euro di rimborso. Nei prossimi giorni si avranno più certezze sull’attivazione del bonus da 300 euro a dicembre o bonus caschback