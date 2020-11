Attualità

Ragusa: 12.172 tamponi Covid in 3 giorni e 127 positivi: dati Comune per Comune Ragusa: 12.172 tamponi Covid in 3 giorni e 127 positivi: dati Comune per Comune

Galllery

Ragusa - In soli tre giorni sono stati effettuati nelle postazioni dell’Asp di Ragusa 12.172 test rapidi e riscontrati 127 positivi. Ancora numeri importanti. I positivi riscontrati sono in totale 127. Il dettaglio, comune per comune, delle tre giornate di screening: Ragusa, 1663 con 8 positivi; Acate, 405 con 3 positivi; Chiaramonte Gulfi, 358 con 9 positivi; Comiso, 1423 con 17 positivi; Giarratana, nessuna postazione per questo fine settima. Inizierà il prossimo sabato. Ispica, 990 con 2 positivi. Modica, 1988 con 10 positivi. Monterosso Almo, 514 con 3 positivi. Pozzallo, 1246 con 15 positivi. Santa Croce Camerina, 475 con zero positivi. Scicli, 1174 con 2 positivi.Vittoria, 1936 con 58 positivi. I positivi accertati sono stati sottoposti, nelle stesse postazioni, a tampone molecolare. Le attività riprenderanno il prossimo sabato, domenica e lunedì. Va ricordato che lo screening è gratuito e su base volontaria.