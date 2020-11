Attualità

Pozzallo, smaltimento rifiuti domestici dei positivi Covid: nessun ritiro da 10 giorni Pozzallo, smaltimento rifiuti domestici dei positivi Covid: nessun ritiro da 10 giorni

Pozzallo - Il grave ritardo con cui viene eseguito lo smaltimento dei rifiuti speciali domestici dei soggetti positiv al Covid 19 i a Pozzallo sta creando notevoli e gravi difficoltà. Lo denuncia il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Da 10 giorni la ditta incaricata dall’ASP di effettuare il servizio non ha operato alcun ritiro a Pozzallo, appesantendo la situazione già difficile che vivono gli utenti positivi. Il sindaco ha già provveduto, per tempo, a segnalare al Direttore Generale dell’ASP di Ragusa il disservizio, ma a tutt’oggi non si è ancora registrato nessun cambiamento.“Vista la situazione di estrema urgenza che si è venuta a creare, a seguito dell’inadempimento della ditta incaricata dall’ASP del ritiro dei rifiuti speciali degli utenti positivi al COVID-19 - afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna - se non interverranno nell’immediato cambiamenti, sarò costretto a rivolgermi all’autorità giudiziaria per la risoluzione del caso”. Nei giorni scorsi lo stesso problema è stato rilevato a Scicli. Molti positivi in isolamento domiciliare hanno chiesto l'intervento del sindaco Enzo Giannone. (Foto repertorio)