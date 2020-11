Maltempo: chiuso ingresso su Corso Mediterraneo a Marina di Modica

Attualità

Modica - Al termine di un incontro tra il sindaco, Ignazio Abbate, e il comandante della polizia locale, Rosario Cannizzaro, si è stabilito di chiudere in mattinata l’ingresso principale di Marina di Modica, quello, cioè, che consente di accedere nella frazione marinara in Corso Mediterraneo. La decisione è stata assunta in considerazione dell’allerta meteo che sta interessando il territorio e che si dovrebbe protrarre per quasi tutta la settimana. “Come facciamo oramai da tempo – spiega il primo cittadino - abbiamo fatto posizionare blocchi di cemento per inibire la circolazione stradale e pedonale per evitare il riversamento di acqua e fango sulla strada”.