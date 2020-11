Maltempo, allerta gialla in Sicilia: temporali anche a Ragusa

Attualità

Ragusa – Il dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia un’allerta meteo gialla in tutta l’isola per le prossime 12 – 18 ore. Ecco cosa si legge sul sito della Protezione Civile: per le prossime condizioni meteo avverse dalla sera di lunedì 16 novembre 2020, e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento.Da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulla Sicilia centro-orientale,