Covid Ragusa: 2.764 positivi, 140 ricoverati e 3 morti in 24 ore

Ragusa – Sono 2.764 in totale i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa, 140 i ricoverati e 4 i morti nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa i guariti dall’inizio della pandemia ad oggi sono 1.071 e i deceduti sono 72. Quattro i morti registrati nelle ultime 24 ore, uno all’ospedale Giovanni Paolo II e 3 all’ospedale Guzzardi di Vittoria. In particolare al Giovanni Paolo II è morto un 78enne di Ragusa mentre all’ospedale Guzzardi di Vittoria sono morti: un 62enne di Vittoria, un 76enne di Vittoria e un 88enne di Comiso. In totale sono stati effettuati 54.572 tamponi molecolari, 15.055 test sierologici per un totale di 69.627.