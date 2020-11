Covid Modica: 291 positivi al virus

Attualità

Modica – Sale a 291 il numero dei positivi al Covid a Modica. La città della Conte è quarta in Provincia di Ragusa per il numero di positivi. Vittoria con 861 casi Covid rimane prima tra i Comuni iblei per il numero più alto di positivi, seguita da Ragusa con 585 contagiati e da Comiso con 325. Ecco i dati dell’Asp di Ragusa negli altri Comuni: 73 Acate, 48 Chiaramonte Gulfi, 22 Giarratana, 124 Ispica, 7 Monterosso Almo, 108 Pozzallo, 56 Santa Croce Camerina, 66 Scicli e 861 Vittoria. I ricoverati all’ospedale Maggiore di Modica sono in totale 22 di cui 15 in area Covid e 7 in Malattie Infettive. Ecco i ricoverati negli altri ospedali della provincia e non solo: 75 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 42 in Malattie Infettive, 15 in area grigia, 17 in Terapia Intensiva e 1 in ostetricia; 40 sono ricoverati all’ospedale Guzzardi di Vittoria ed in particolare 20 in area grigia, 16 in area Covid e 4 inTerapia Intensiva, 2 all’ospedale San Marco di Catania e 1 a Gela.12 i positivi che si trovane nella Rsa di Ragusa (ospedale Maria Paternò Arezzo ex Ompa).