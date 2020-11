WhatsApp e chat archiviate, arriva il Leggi dopo: ecco cos'è

Tecnologie

Roma – WhatsApp annuncia una nuova funzione. Si tratta della funzione Leggi dopo. Ma cos’è e come funziona il Leggi dopo? Secondo quanto riportato dagli esperti di WABetainfo presto gli utenti di WhatsApp potrebbero dire addio alle chat archiviate. O meglio, dare il benvenuto ad una versione 2.0 della funzionalità. Gli sviluppatori starebbero infatti lavorando alle cosiddette “Leggi dopo”, ossia conversazioni che non invieranno più notifiche agli utenti in caso di archiviazione. Si tratta di una grossa novità rispetto alle chat archiviate che, fino ad oggi, spariscono dalla schermata principale dell’applicazione ma “rispuntano” – con tanto di notifica – qualora dovesse arrivare un nuovo messaggio dall’utente in questione.Al momento si tratta solo di voci, e un aggiornamento vero e proprio su WhatsApp sembra ancora lontano dall’essere rilasciato. Gli esperti di WABetainfo, però, hanno già rilasciato alcuni screenshot di quella che potrebbe essere una novità quasi rivoluzionaria per il servizio di messaggistica.