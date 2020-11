Politica

Rifacimento strade interpoderali in provincia di Ragusa: servono fondi

Ragusa – Recuperare ulteriori risorse per il rifacimento delle strade interpoderali. L’on. Orazio Ragusa, nella qualità di presidente della commissione Attività produttive all’Ars, ha rivolto un invito all’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera, affinché prenda in considerazione la possibilità di ampliare il plafond delle somme messe a disposizione per la sottomisura 4.3 che contempla il sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura con riferimento alla viabilità interaziendale e alle strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali. “Le somme a disposizione, infatti – sottolinea l’on. Ragusa – ammontano a 25 milioni di euro mentre la graduatoria provvisoria elenca almeno 130 progetti.La maggior parte, quindi, non avrà la possibilità di essere finanziata. Stando così le cose, infatti, riceverebbero i soldi per la realizzazione meno della metà dei progetti presentati. Ecco perché ho invitato l’assessore Bandiera a valutare se esiste la possibilità di recuperare altre risorse economiche dai residui di alcuni capitoli destinati alle attività produttive così da alimentare il fondo generale e creare le condizioni che garantirebbero il rifacimento delle strade interpoderali. In provincia di Ragusa, ad esempio, molte sono state le richieste presentate ma tra queste in parecchie rischiano di non ricevere neppure un euro. E lo stesso dicasi per le altre province siciliane.Ecco perché, secondo me, è necessario compiere un ulteriore sforzo che consenta alla Regione di finanziare un numero più elevato di progetti tra quelli ritenuti ammissibili così da portare avanti un progetto complessivo di questo cruciale ambito nel settore rurale”.